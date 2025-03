Ove poruke su likvidiranom Radoševiću posvetili prijatelji, porodica i kum na godišnjicu smrti.

Dve godine nakon ubistva Ranka Radoševića (53), poznatijeg po nadimku Ranko Eskobar, u beogradskim novinama su osvanule brojne čitulje. Da ga porodica i prijatelji nisu zaboravili govore emotivne poruke, koje potpisuju porodica, prijatelji, ali i kum ubijenog Radoševića, koji se dovodio u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom.

"Druga godina prođe, a ti si tu u svakom trenu, u pogledu, osmjehu, snovima... Jer niko pored mene nije stvarniji od tebe, dušo moje duše... Praznino nenadoknadiva... Ljubavi naša beskrajna", piše u jednoj od čitulja potpisanoj sa "Tvoji najmiliji".

Od Radoševića su se na isti način oprostili i njegov šurak, zatim brat s porodicom, kao i kum i prijatelji.

"Ponosno čuvamo uspomenu na tebe, zahvalni na svom trenutku koji smo poveli zajedno, dragi naš zete... Neka te anđeli čuvaju", napisano je u čitulji koju su Radoševiću posvetili baba Gaga i deda Nešo.

Podsjetimo, Ranko Eskobar likvidiran je prije dvije godine, 9. marta 2023, nešto posle 11 sati u kafiću na benzinskoj pumpi u beogradskom naselju Rušanj. Ubijeni je na lokaciju "namamljen" pod izgovorom da dolazi na dogovoreni sastanak sa mušterijom koja je trebala od njega da kupi automobil marke "golf 8". Medutim, umjesto zainteresovanog kupca, u lokal su došli Stefan Zlatanovic iz Lebana i Luka Vučetić iz Kraljeva koji su, noseći hirurške maske preko lica, ugledavši Eskobara na parkingu benzinske pumpe, odmah izvadili pištolje i zapucali, a potom pobjegli.

Teško ranjen, Radošević je pokušao da pobjegne u kafić, ali je za njim ušao Stefan Zlatanovic koji mu je ispalio nekoliko metaka u leđa, a kada je ranjeni pao, prišao mu i "ovjerio" ga hicem u glavu.

Optuženi Zlatanović i Vučetić terete se da su počinili dva krivična djela - teško ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

U optužnici se navodi i da su Zlatanović i Vučetić posle egzekucije pobjegli u ranije dogovoren štek-stan u kom su ih pripadnici MUP-a nekoliko dana kasnije uhapsili.

Takođe, da su imali ključne uloge u ubistvu, optuženi su i Marko P. i i njegova devojka Azra Š, koji se terete da su s umišljajem pomogli egzekutorima i da su im obzebijedili auto koje su koristili u egzekuciji.

Tokom jednog od suđenja okrivljenima za ubistvo Ranka Radoševića, rodom iz Nikšića, u Višem sudu u Beogradu svjedočila je njegova žena. Ona je rekla tada za sudskom govornicom: "Ja nisam supruga Ranka Eskobara, već supruga Ranka Radoševića zvanog Šuka, nadimak je dobio zbog sestre i to je jedini nadimak po kojem je on poznat, a ne Eskobar, kako se to ističe".

