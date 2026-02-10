Optuženi za ubistvo Ranka Radoševića, zvanog Eskobar, ispričao je ranije u svojoj odbrani da je od ubijenog dobio nalog da prati i likvidira jednog muškarca iz kriminalnog miljea, a sada želi da predloži da taj isti čovjek svjedoči.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Novosti/screenshot

Suđenje za ubistvo Ranka Radoševića zvanog Eskobar nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, kada je optuženi Stefan Zlatanović zatražio da dopuni svoju odbranu, navodeći da će sudu sve biti jasno ukoliko bude ispitan čovjek kog je, kako tvrdi, Ranko Radošević za kog je optuženi prvobitno "radio", navodno želio da ubije i čije je praćenje povjerio njemu i Luki Vučetiću.

Zlatanović je ranije naveo da su Radoševića na benzinskoj pumpi u Rušnju zapravo htjeli da zamole "da mu daju 8.000 eura kako ih ne bi tjerao da ubiju tog čovjeka", ali da su pucali jer su, kako tvrdi, pomislili da i on poteže pištolj.

"Ja bih želio, ukoliko mogu, pismenim putem da napišem ime čovjeka za kog su me Ranko Radošević i njegovi ljudi tjerali da ga pratim i da mu postavim bombu. Ja bih u toj izjavi naveo ime i prezime tog čovjeka, ali ne želim da ga spomenem javno, jer se plašim za svoju i bezbijednost moje porodice", rekao je Zlatanović pred sudom.

On je dodao da je riječ o osobi koja je, kako tvrdi, decenijama prisutna u kriminalnom miljeu i da zbog toga ne želi javno da izgovori njegovo ime.

"Taj čovjek je već 30 godina sigurno u kriminalnom miljeu, rečeno mi je da ako ga spomenem stići će do Lebana odakle sam ja", naveo je optuženi.

Sud je konstatovao njegov zahtjev, ali je rečeno da se optuženi o tome konsultuje najpre sa braniocem i potom sa jasnim zahtijevom predloži sudu svjedoka.

Šokantna odbrana

Podsjetimo, Zlatanović i Luka Vučetić optuženi su da su 9. marta 2023. godine u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju, na podmukao način, ubili Ranka Radoševića, pri čemu su, prema optužnici, doveli u opasnost i živote tri gosta. Njima se na teret stavlja i nedozvoljeno nošenje oružja. Za pomaganje u ovom ubistvu optuženi su i Marko Pjanović (28) i Azra Šabanović (22) iz Bosne i Hercegovine, koji negiraju krivicu.

U ranijem izlaganju pred sudom, Zlatanović je naveo da je u Beograd došao u novembru 2022. godine, po pozivu prijatelja koji živi u Kanadi, jer po izlasku iz zatvora, gdje je proveo četiri godine i tri meseca, u rodnom Lebanu nije mogao da nađe posao roštilj majstora. Taj prijatelj, čije ime nije želio da otkrije, povezao ga je sa muškarcima koje je znao kao Vladu i Baneta, koji su ga, kako je tvrdio, angažovali da za nekoliko stotina eura i plaćen stan prevozi automobile.

Kako je naveo, nakon toga su mu dali zadatak da u stanu prima i predaje torbe sa oružjem, a u posao je uključio i druga Luku Vučetića. Krajem februara, prema njegovim riječima, dobio je nalog da prati jednog muškarca, a tek kasnije mu je rečeno da Vlada i Bane rade za Ranka Radoševića i da je praćenje zapravo njegov nalog.

Optuženi Zlatanović je i ranije tvrdio da ne smije javno da kaže ime tog čovjek kog sada predlaže da svjedoči.

"Vi ga pitajte da li je imao problem sa Radoševićem", rekao je tada Zlatanović.

Optuženi je opisao i trenutak kada im je, kako tvrdi, donijet eksploziv koji je trebalo da postave ispod automobila tog čovjeka, kao i navodne prijetnje koje su uslijedile nakon što su izrazili strah zbog mogućih posledica.

"Onda su mi 7. marta, Vlada i Bane, rekli da će jedan muškarac nešto da nam donese u stan. Donio je predmet izoliran crnom trakom, sa magnetom i daljinskim, odmah sam vidio da je eksploziv. Došli su istog dana i oni u stan i rekli nam 'slušajte, ovo ćete večeras oko tri ili četiri da staviti pod vozačevo sjedište, pazite da vas neko ne vidi i budite na 20 ili 30 metara. Ko god bude ušao u auto, nebitno da li je žena, dijete, tetka, ujka ili ujna, odmah aktivirajte'. Kada sam ih pitao 'jel mi to hoćete da dignemo porodicu u vazduh', postali su drski i rekli nam a šta ste vi milsili", ispričao je Zlatanović.

Vidi opis Šok na suđenju za ubistvo Ranka Eskobara, optuženi progovorio:"Ne želim da mu spominjem ime, plašim se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 13 / 13

"Sad vidite šta ćete sa njim"

Prema njegovim navodima, nakon poruke da se "sjutra u 11 sati nacrtaju na pumpi u Rušnju", shvatili su da su u ozbiljnoj opasnosti. Tvrdio je da im je Radošević tom prilikom zaprijetio da imaju 48 sati da ubiju čovijeka, uz prijetnje porodicama.

"Rekao mi je, "tamo se nalaziš s Rankom Crnogorcem, Eskobarom, pa njemu objasnite. Bilo vam je lijepo dok ste uzimali pare, e sad idite vidite s njim šta ćete". Shvatili smo da smo u ozbiljnom problemu, nismo znali šta da radimo. Rekao je i da će da nam pobije porodice a da će nas da ostavi da ih sahranimo pa će nas "žive da dere".

Optuženi je takođe tada tvrdio da su prestravljeni otišli da se nađu sa njim tog kobnog 9. marta jer su namjeravali da ga zamole da mu daju 8.000 eura, koliko su imali, ali da ih ne tjera da ubiju čovjeka. Međutim, kako je tvrdio, posumnjali su da on vadi pištolj i zapucali su.

"Luka Vučetić i ja otišli smo na pumpu, vidjeli smo kako Ranko stoji ispred i razgovara telefonom. Luka je rekao 'vadi pištolj' i počeo je da puca na njega. Ranku nije bilo ništa, mislili smo da ima pancir jer je ušao na pumpu. Luka je viknuo 'juri ga, pobiće nas'. I tada sam pojurio i zapucao i ja. Ja jesam ispao ubica, ali stvarno nisam htio nikoga da ubijem. Svako veče legnem i ujutru se probudim s mišlju da sam ubio čovjeka, kakav god da je bio", rekao je ranije Zlatanović.

Par na optuženičkoj klupi

Na optuženičkoj klupi, osim Zlatanovića i Vučetića, nalaze se i Marko Pjanović i Azra Šabanović, optuženi za pomaganje u zločinu. Azra Šabanović se trenutno nalazi u kućnom pritvoru, a danas je došla u Viši sud, gdje je sve vrijeme sjedjela rame uz rame sa svojim dečkom Markom Pjanovićem, koji je u pritvoru od momenta hapšenja.

(Kurir/MONDO)