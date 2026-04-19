Sinoć oko dva sata posle ponoći na Čukarici izbila je žestoka tuča grupe mladića, koja je eskalirala paljenjem automobila u Ulici Kadinjača.

Prava drama odigrala se tokom noći na Čukarica, gdje je nakon fizičkog obračuna grupe mladića došlo do požara na parkiranim vozilima.

Incident se dogodio u Ulici Kadinjača oko dva sata poslije ponoći, kada je, prema nezvaničnim informacijama, prvo izbila masovna tuča na ulici. Nakon razmjene udaraca, jedan od učesnika je, kako se sumnja, bacio zapaljivi predmet na automobil parkiran u blizini.

Požar se brzo proširio, pa je jedno vozilo u potpunosti uništeno, dok su još dva automobila oštećena prije dolaska vatrogasaca.

Stanari okolnih zgrada, uznemireni bukom i plamenom, obavijestili su policiju, koja je po dolasku blokirala ulicu i obavila uviđaj.

Kako se navodi, ključni dokaz u istrazi biće snimci nadzornih kamera sa okolnih objekata, na kojima je, navodno, zabilježen cijeli tok incidenta – od početka tuče do trenutka kada je zapaljivi predmet bačen.

Građani su opisali scene kao dramatične, navodeći da je plamen dostizao visinu od nekoliko metara, ali da je sreća što nije bilo povrijeđenih niti većih posljedica.

Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji svih učesnika ovog incidenta.