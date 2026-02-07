Nakon kratke rasprave, situacija se smiruje, a akteri se razilaze, bez daljih incidenata.

Izvor: X/non aesthetic things

Na snimku koji se masovno dijeli na društvenim mrežama vidi se kako dvojica muškaraca, na za sada nepoznatoj lokaciji, ulaze u verbalni sukob koji je, po svemu sudeći, izbio zbog saobraćajne situacije.

Road fight in serbiapic.twitter.com/zCPt8lcMjf — non aesthetic things (@PicturesFoIder)February 6, 2026

Ovaj događaj se prema navodu iz videa dogodio negdje u Srbiji.

Iako u jednom trenutku djeluje da će doći do fizičkog obračuna, tenzije se smiruju. Šta se kasnije dogodilo sa akterima ovog videa za sada nije poznato.