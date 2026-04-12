Brutalno ubistvo Stefana A. (25) , koje je potreslo Leskovac, prema nezvaničnim saznanjima ima pozadinu u ranijim, nerešenim sukobima između žrtve i porodice osumnjičenog V. D. (27).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Kako se nezvanično saznaje, sukob između Stefana A. i porodice osumnjičenog V. D. traje već izvjesno vrijeme. Navodno je Stefan A. ranije fizički napao oca osumnjičenog, što je dodatno produbilo tenzije između dvije strane. Nakon toga, došlo je i do direktnog fizičkog obračuna između V. D., njegovog brata i Stefana A., tvrdi "Rominfomedia.rs".

Sagovornici iz Leskovca navode da je situacija bila dugo napeta i da se strahovalo od eskalacije nasilja.

- Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovoga - kažu mještani upoznati sa odnosima između dvije sukobljene strane.

Podsjetimo, prema ranijim informacijama, Stefan A. je presretnut kod vrtića u Radničkom naselju, nakon čega je pokušao da pobjegne. Tokom bjekstva, osumnjičeni V. D. ispalio je više hitaca i pogodio ga u leđa, a potom ga sustigao u jednom šiša baru u naselju Slavko Zlatanović, gdje je Stefanu ispalio kobni hitac u glavu.

Policija je osumnjičenog za ubistvo ubrzo uhapsila, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Istraga je u toku i treba da rasvijetli sve okolnosti ovog zločina.

(rominfomdia/MONDO)