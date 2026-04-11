U Leskovcu je ubijen Stefan A. zvani Bokser, a sumnja se da je pozadina ubistva sukob između porodica. V.D. je uhapšen.

Motiv zločina u Leskovcu u kom je ubijen Stefan A. zvani Bokser (25), kako Kurir nezvanično saznaje, istražitelji pronalaze u nerašćišćenim odnosima dviju porodica.

Podsjetimo, za ubistvo, kao i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija uhapšen je V.D. (27).

"Šokirana sam zbog ovoga što se dogodilo nedaleko od nas, ali kada sam čula o kome se radi, začudila sam se kako do ovoga nije došlo i ranije s obzirom na njihove svađe i sukobe", priča za Kurir jedna mještanka naselja gdje se dogodilo ubistvo.

Prema njenim riječima, problem između Stefana i osumnjičenog za njegovo ubistvo datira još odavno.

"Stalno su imali neke probleme međusobno, a nedavo je izbila neka svađa i Stefan je fizički nasrnuo na oca osumnjičenog V.D. što je vjerovatno i bio okidač zbog čega je ovaj htio da se osveti", dodaje sagovornica.

Podsjetimo, V.D. je pucao nasred ulice u Stefana, pa ga dokrajčio u obližnjem baru gde je mladić pokušao da se sakrije.

"Presreo ga je negdje kod obližnjeg vrtića, jurio ga je po ulici, više puta je prvo tu pucao, a ovaj nesrećnik je pokušao da se sakrije i utrčao je u nargila bar, ali ga je ovaj sustigao i našao. Tad je ispalio smrtonosni hitac."

Osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta, ali je ubrzo identifikovan i uhapšen. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, V. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

