Osumnjičeni V. D. iz Leskovca je najpre pucao u mladića dok je bježao, a zatim ga sustigao u lokalu gdje je Stefan pokušao da se sakrije i ispalio smrtonosni hitac.

Izvor: društvene mreže

Novi detalji brutalnog ubistva Stefana Ajdarevića (25) u Leskovcu ukazuju da je, prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni V. D. (27) navodno imao jasnu namjeru da ga ubije! Prvo mu je pucao u leđa, a potom ga dokrajčio hicem u glavu!

Krvava drama je, podsjetimo, otpočela još u blizini vrtića, gdje je, prema svemu sudeći, osumnjičeni sačekao žrtvu.

"Presreo ga je kod vrtića, a zatim krenuo da ga juri niz ulicu", navodi izvor, ukazujući da je, kako se sumnja, riječ o unapred isplaniranom napadu.

Prema istim saznanjima, V. D. je tokom potere pucao u Stefana, i to dok je pokušavao da pobjegne.

"Drama je počela na ulici, gdje je osumnjičeni ispalio više hitaca u pravcu mladića. Tada ga je pogodio u leđa", kaže izvor.

Ranjeni Stefan je, u očajničkom pokušaju da spasi život, uspio da stigne do obližnjeg nargila bara i da potraži pomoć.

"U pokušaju da se spase, utrčao je u ugostiteljski objekat, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio započeto, očigledno u namjeri da ga ubije", navodi sagovornik.

Međutim, Stefanu ni to nije pomoglo.

"On ga je sustigao u lokalu i ispalio hitac u glavu koji je bio koban - ističe on dodajući da je ubica praktično dovršio zločin.

Podsjetimo, Stefan Ajdarević (25), poznat kao "Bokser", ubijen je u noći između petka i subote u Leskovcu. Kako se sumnja, V. D. je najpre pucao na njega na ulici, a zatim ga sustigao u nargila baru u Ulici Slavka Zlatanovića, gdje je mladić pokušao da se sakrije, ali je tamo i ubijen. V.D. je nakon zločina pobjegao sa lica mjesta.

Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kome se na teret stavljaju ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, dok istraga treba da utvrdi sve okolnosti ovog zločina, za koji se, prema riječima izvora, sumnja da je posledica dugotrajnog sukoba između dvije porodice.

(Kurir/Mondo)