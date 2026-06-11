U samom srcu Podgorice, u podnožju Gorice, u Beogradskoj ulici, već duže vrijeme svjedočimo prizorima koji ne priliče glavnom gradu.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Zelena površina, namijenjena građanima i očuvanju urbanog ambijenta, postepeno je pretvorena u improvizovani parking.

Automobili svakodnevno ulaze na "divlji" parking, ostavljajući za sobom uništeno zelenilo i sve vidljivije tragove neodgovornog ponašanja. Kako broj vozila raste, tako se površina pod točkovima širi, dok prostor koji bi trebalo da bude sačuvan za sve građane polako nestaje.

Posebno zabrinjava činjenica da ovakva praksa traje bez vidljive reakcije nadležnih službi. Iako se često govori o uređenju grada, zaštiti životne sredine i povećanju zelenih površina, na terenu se stiče utisak da izostaju konkretni koraci kada je riječ o sprečavanju svakodnevnog uništavanja javnog prostora.

Osim što narušava izgled jednog od najljepših djelova grada, ovakvo parkiranje šalje lošu poruku o odnosu prema zajedničkoj imovini i urbanim vrijednostima. Građani s pravom postavljaju pitanje: da li će nadležni konačno reagovati i zaštititi ovaj prostor ili će se „divlji“ parking nastaviti širiti na račun zelenila?

Vrijeme je da se sa bombastičnih najava pređe na djela, ali i da svi pokažemo više odgovornosti prema prostoru u kojem živimo. Jer grad nije samo skup ulica i zgrada – grad čine i njegove zelene površine, koje bi trebalo čuvati, a ne pretvarati u parkinge.



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