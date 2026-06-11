Kako su zaključili, Vešović je višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje Mišu Vešoviću, koji je osumnjičen da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti, saopštili su uz tog tužilaštva, prenosi CdM.

“Osumnjičeni je dana 3. juna 2026.godine, oko ponoći, remetio javni red i mir na način što je oštećenom A.P. zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, kojom prilikom je oštećeni A.P. zadobio lake tjelesne povrede, dok je oštećenima A.P. i M.B. uputio prijetnje”, navode iz podgoričkog ODT-a.

Kako su zaključili, Vešović je višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela.