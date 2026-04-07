Donald Tramp Mlađi poručio iz Banjaluke: "Iskusio sam stvarni komunizam i redove za hljeb."

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Donald Tramp Mlađi, najstariji sin američkog predsjednika, boravio je danas u Banjaluci gdje se u Banskom dvoru obratio prisutnima. U svom govoru, fokus je stavio na ideološku borbu za očuvanje zapadne civilizacije, kritikujući moderne zapadne politike i pružajući snažnu podršku konzervativnim pokretima u Istočnoj Evropi.

Tramp Mlađi je podijelio svoja sjećanja iz djetinjstva, podsjećajući prisutne da je kao dječak svako ljeto provodio u tadašnjoj Čehoslovačkoj, rodnoj zemlji svoje majke.

"Imao sam priliku iskusiti stvarni komunizam i čekati u redovima za hljeb. Uvijek mi je bilo ironično što svi koji propovijedaju velike vrline socijalizma i komunizma nikada zapravo nisu živjeli pod tim sistemom. Niko ko je pobjegao iz sovjetskog bloka u Ameriku ne propovijeda vrline takvog sistema," istakao je Tramp Mlađi.

Istočna Evropa kao „posljednja nada“

Govoreći o trenutnoj situaciji na kontinentu, on je zemlje Istočne Evrope nazvao „posljednjom nadom za Evropu“, kritikujući zapadne sile zbog, kako navodi, pogrešnih migracijskih politika. U tom kontekstu, Francusku i Veliku Britaniju je opisao kao zemlje koje gube svoj izvorni identitet te ih nazvao muslimanskim.

Prema njegovim riječima, narodi u ovom dijelu svijeta koji se bore za svoje tradicije trebaju pomoć i podršku protiv stranih fondacija i uticaja.

Podrška regionalnim liderima: Posebno se osvrnuo na rad Viktora Orbana, nazivajući ga „pravim borcem za zapadne vrijednosti“ i upozoravajući na važnost predstojećih izbora u Mađarskoj.

Kritika stranog miješanja: Tramp Mlađi je istakao da se kroz razne fondacije, poput Sorosove i USAID-a, ulažu milijarde dolara kako bi se uticalo na političke procese u regiji

Zanimljov da je Orbanove političke protivnike nazvao "komunistima", iako glavnu opozicionu stranku vodi osoba koja je nekada bila Orbanov blizak saradnik.

Obraćanje je završio porukom o važnosti pobjede onih koji dijele konzervativne vrijednosti, ne samo zbog politike, već zbog budućnosti novih generacija.

"Konzervativne vlade sa zapadnim vrijednostima omogućavaju rast. Želimo svojoj djeci ostaviti bolji svijet, a to je neraskidivo povezano sa biznisom i slobodama koje takve politike štite," zaključio je Tramp Mlađi.