"Budite sigurni da će Zelenski da požuri da sjedne za pregovarački sto" kaže Donald Tramp Džunior

Izvor: Kurir/Marko Karović

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa imao je priliku da razgovara s novinarima redakcije Kurira o spoljnopolitičkim temama. On je za Kurir analizirao situaciju posle povratka svog oca u Bijelu kuću i početka drugog mandata predsjednika SAD.

Na pitanje novinara da se stiče utisak da je predsjednik Tramp mnogo stroži prema nekim od američkih saveznika nego prema svojim rivalima, poput predsjednika Vladimira Putina i Si Đinpinga, Donald Mlađi kaže da se ne slaže s tom konstatacijom.

Racionalno

"Ne slažem se, jer ne vjerujem da je iko uveo više sankcija Rusiji nego Donald Tramp. Isto je s Kinom, kojoj su uvedene carine" rekao je sagovornik i dodao:

"Ono što je moj otac uspio da uradi jeste da funkcioniše kao racionalni učesnik. On je shvatio da Putin mora da bude učesnik razgovora o završetku rata. Ljevica je reagovala histerično. Oni se prave da te stvari ne postoje, jer su oni u većini birokrate, koji u stvarnom svijetu nisu ništa postigli. Nikada nisu pregovarali niti su postigli ikakav sporazum, a žele da ih svi slušaju. Ako pogledate šta se dešava u Evropi, uništili su sopstvenu ekonomiju i stvorili migrantsku krizu, koja će dodatno pogoršati stvari, a istovremeno drže predavanja cijelom svijetu o tome kako uspjeh treba da izgleda. Oni žele da se rat nastavi unedogled, ali ne žele da plaćaju za to. Baš zgodno. To u velikom broju slučajeva nisu ozbiljni ljudi."

Don Džunior kaže da je njegov otac shvatio kako svijet funkcioniše u stvarnosti, a to ne znači da podržava Rusiju:

"Istu situaciju smo imali 2016, posle samita u Helsinkiju, kada je od njega traženo da na sve moguće načine ocrni Putina. On je shvatio da to ne treba da čini, a mediji su mu ionako bili nenaklonjeni. Kao što sam prije neki dan rekao, da Tramp pronađe lijek protiv raka, mediji bi ga svejedno kritikovali, ma šta uradio, to se ne bi promijenilo. Ali shvatio je da bi, ako uradi ono što se njima sviđa, dobio dva minuta pozitivne kritike u medijima, ali onda ne bi mogao, ako stvari krenuo naopako, da uzme telefon i pozove lidera jedne od najvećih svjetskih supersila. Izabrao je teži put, koji je u interesu svijeta.

Realnost

Za svog oca kaže da želi da uspostavi mir, da zaustavi rat i stradanje.

"Čak je za vrijeme izbora za republikanskog kandidata prije 18 mjeseci to jasno najavio i kritikovali su ga što je želioo da zaustavi stradanje. Ne možete raditi sa ludim ljudima, ali oni su ionako navikli da razgovaraju sami sa sobom. Evropska unija živi u sopstvenom balonu, ne predstavlja narod i ne služi tom istom narodu, ali nisu navikli ni na koga ko se s njima ne slaže, jer se drugačija mišljenja ne tolerišu" rekao je Tramp Mlađi i dodao:

"Moj otac je neko ko sklapa dogovore, i to sigurno mnogo bolje od bilo koga ko je u tim vladama zemalja EU i ostalih, i shvata kako stvarni svet funkcioniše i on djeluje u toj realnosti, a ne u nekakvom zamišljenom, nepostojećem svijetu."

Na pitanje kako Trampova administracija planira da zaustavi rat u Ukrajini, sagovornik je rekao:

"Mora da se sjedne za pregovarački sto. Vidjeli smo ih u Ovalnoj sobi... Ali kad nekoga finansiramo 100%, a on ne želi da radi s nama, kad taj novac presuši, budite sigurni da će Zelenski da požuri da sedne opet za pregovarački sto."