Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom ulaza u Rektorat Univerziteta u Beogradu u sklopu nastavka istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti povodom nemira u centru Beograda na protestu koji i dalje traje ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu. Građani i studenti okupili su se u popodnevnim časovima u Vasinoj ulici ispred Rektorata zbog upada Uprave kriminalističke policije (UKP) danas prepodne u Rektorat u sklopu nastavka istrage tragedije na Filozofskom fakultetu kada je 26. marta sa petog sprata pala studentkinja (25) koja je poginula na licu mjesta.

"Poštovani građani Republike Srbije, organizovali smo ovu konferenciju da bismo se obratili i razjasnili današnjih dešavanja u Rektoratu i postupanje policije tim povodom. Obraćali smo se prije nekoliko dana kada je stradala mlada studentkinja i policija je u danima iza nas nastavila aktivnosti po Odjeljenju posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Cilj je da dođemo do svih okolnosti ovog događaja i da se rasvijetli cio slučaj. Da bismo utvrdili činjenice, dalje postupamo po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prepodne su pripadnici UKP dobili nalog VJT u Beogradu i prije svega naredbu Višeg suda u Beogradu da se izvrši pretres zgrade Rektorata. Po tom naređenju, predočili su rektoru razlog dolaska i započeli mjere po naredbi. Pretres i dalje traje zbog velikog broja prostorija i velikog broja pronađenih predmeta. Pronađeno je više predmeta i sredstava koja će biti proslijeđena nadležnom tužilaštvu.

Pronađen je veliki broj petardi, topovskih udara, suzavaca, toki vokija, gas maske, transparenti... Oduzeli smo i resivere sa nadzornih kamera. Utvrdićemo kada i kako je studentkinja ušla u fakultet. Otkriće se da li se poštuju mjere, propisi, akti koje je donio i sam Rektorat.

Na nas je ispoljen nevjerovatan, neprimjeren gest napada prema pripadnicima službi bezbjednosti. Policija izuzima ono što je pronađeno u zgradi Rektorata i biva napadnuta jer radi svoj posao. To je zaista neprimjereno i nerazumljivo. Policija je, uz minimalnu upotrebu sile, uspostavila javni red i mir, nastavljamo rad na ovom slučaju.

Nećemo dozvoliti napade na policiju i nepoštovanje zakona. Na nadležnim organima, sudu i tužilaštvu, je da procjenjuju dokaze. Mi samo dostavljamo dokaze. Osnovni rad policije je da prikupimo i nastavimo dokaze, nastavićemo to da radimo", rekao je Vasiljević.

