Kako nezvanično saznaje KURIR, u toku dosadašnjeg prikupljanja informacija i dokaza od saslušanih građana došlo se do podataka o postojanju neobezbijeđenih ulaza iz zgrade Rektorata na Filozofski fakultet.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, u pretresu prostorija u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu učestvuje više od 30 pripadnika Odeljenja za korupciju Uprave kriminalističke policije MUP RS, kao i dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako piše Kurir, jedan tužilac koji je prisutan u zgradi je iz odeljenja za opsti kriminal VJT u Beogradu, a drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije. Akciju vodi odeljenje za borbu protiv korupcije uprave kriminalističke policije sa više od 35 inspektora.

Kako Kurir nezvanično saznaje, zbog pretresa koji UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrše u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, rektoru Vladanu Đokiću je naloženo da otkaze sastanak sa belgijskim ambasadorom.

Ispred zgrade je trenutno parkiran, BMW sa diplomatskim tablicama.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS, podsjetimo, oko 10.30 sati ušli su u prostorije Rektorata Univerziteta u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u okviru sveobuhvatne istrage okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje, te eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, kao i eventualne druge nepravilnosti.

Pogledajte 01:08 Ulazak UKP-a u kabinet Rektora Đokića Izvor: VJT/MUP Izvor: VJT/MUP

Taj ulaz, a vjeruje se da postoji i nekoliko drugih, nije pokrivala angažovana firma za obezbjeđenje, već studenti - "plenumaši" i određeni profesori, kaže naš izvor upućen u detalje istrage, ukazujući da sve to predstavlja bezbjednosni problem.

Takođe, u toku istrage pokazalo se da ne postoji evidencija kada je stradala studentkinja ušla na Filozofski fakultet i kojim povodom.

Zbog toga je, prema riječima našeg sagovornika, važno da se provjere sve moguće opcije, kao i ko snosi odgovornost za niz bezbjednosnih propusta.

Pogledajte 02:35 Rektorat, ulazak pripadnika UKP po nalogu VJT Izvor: VJT/MUP Izvor: VJT/MUP

Podsjetimo, UKP MUP RS postupaju po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine, kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega 25-godišnja studentkinja tog fakulteta, skočila kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubila život.