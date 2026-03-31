Studenti i građani organizovali protest ispred zgrade Rektorata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne počeo je protest ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu zbog današnjeg upada Uprave kriminalističke policije (UKP) u zgradu Rektorata. Pripadnici UKP su ušli u prostorije Rektorata po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog nastavka istrage tragedije na Filozofskom fakultetu kada je 26. marta sa petog sprata zgrade pala studentkinja (25) koja je preminula na licu mjesta.

Pripadnici UKP-a su u zgradi od jutros, a građani i studenti su počeli da se okupljaju u popodnevnim časovima. Protest je počeo oko 16 časova iako su studenti u blokadi pozvali građane da se okupe tek u 19 časova.

U međuvremenu je stigla Policijska brigada ispred zgrade Rektorata. Saobraćaj u Ulici Vase Čarapića je obustavljen od 17 časova, a od 19 časova i na Trgu Republike - i u smjeru ka Francuskoj ulici i u smjeru ka Terazijama sve do 19.30 časova kada se grupa ljudi povukla sa Trga Republike i vratila ka prostoru ispred zgrade Rektorata.

Nešto posle 19 časova dogodio se i sukob policije i dela okupljenih građana ispred Narodnog pozorišta. Stigla je ubrzo i Žandarmerija zbog guranja na Trgu republike, trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih ili uhapšenih.

