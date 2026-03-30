Održani su lokalni izbori u 10 opština i gradova u Srbiji. Srpska napredna stranka pobijedila je u svim opštinama

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Rezultate je saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nešto prije 23 časova. U pojedinim opštinama su do tog trenutka bila obrađena sva biračka mjesta, dok je u drugim brojanje glasova privođeno kraju zbog čega je Vučić saopštio da je Srpska napredna stranka pobijedila u svih 10 opština.

Najdramatičnija situacija bila je u Kuli, Smederevskoj Palanci, Lučanima i u Sevojno. Studentsko-građanska lista je u svim opštinama zauzela drugo mjesto.

Vučić se obratio javnosti iz glavnog štaba Srpske napredne stranke kako bi saopštio rezultate lokalnih izbora.

- Danas su održani izbori u 10 lokalnih samouprava, kada ja odem mogu da vam govore o silnim nepravilnostima Vučević i Ana, ja ću samo nekoliko riječi da kažem. Nadam se da posle ovoga danas i večeras će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle, jedva smo izbjegli ogromno zlo. Maltretirali ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog djelovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svijetu.

- Revolucionarne misli nerijetko zamutne mozak mržnjom i onda ne mogu da razlikuju šta je dobro šta je loše. Nisu laka vremena pred nama.

Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 ruska stranka 1,09 srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mjesta samo da se obrade, dakle 37 mjesta je obrađeno nemoguće da dođe do promjene konačnog rezultata.

Bajina Bašta, obrađeno 51 od 52, 53,49% lista Aleksandar Vučić, 41,35% ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%.

U Boru 49,22 odsto, a oko 40,3 odsto dobila je studentska lista, a četiri osto vlaška stranka.

U Kladovu najubjedljivija pobjeda - liste oko SNS-a dobila je 72 posto glasova, a 26,69 odsto dobila je studentska lista.

Knjaževac - lista oko SNS-a 57,11 odsto glasova.

U Kuli najneizvjesniji rezultati - lista "Kula naša porodica" 50,42 odsto glasova.

Lučani - 63,78 odsto listi oko SNS-a.

Majdanpek - lista oko SNS 65,64 odsto, a lista Nu dau 19 odsto.

Sevojno - 51,48 listi oko SNS-a.

Vučić je potom govorio i o svim neredima u Srbiji.

- Hvala Srbiji na povjerenju, mi smo sinoć dobili omnibus, poslednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar ljudi iz partije, kako se zove, Aleksićeva... Oni su pozivali ljude i to funkcioneri su im se obraćali kao ljudi iz Predsjedništva Srbije, kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i pozivali ih da ne glasaju za listu broj 1, već za listu broj 2, naročito u Smederevskoj Palanci. To ne samo da nije dozvoljeno, već je toliko nefer, jadno... da nemam riječi. Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, vjerujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni jer te stvari naša demokratija ne može da toleriše.