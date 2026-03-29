U Hrvatskoj je registrovan zemljotres magnitude 3.2 Rihtera, sa epicentrom 83 km od Splita. Saznajte više o ovom događaju.

Zemljotres magnitude 3,2 stepena Rihterove skale zabilježen je u nedjelju, 29. marta 2026. godine u 22:00 časa, u Hrvatskoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 44.0965 i dužine 15.7951, odnosno na 83 kilometra od Splita i 23 kilometra od Gračaca.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.