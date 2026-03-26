Zemljotres jačine 4,9 stepeni pogodio je Svetu Goru.

Snažan zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, koji se dogodio sinoć u 21:08, 11 kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od 10,6 km, izazvao je veliku uznemirenost i štetu u konacima, skitovima i kelijama na Svetoj Gori.

U Kareji su se pojavile brojne pukotine na starim zgradama, dok se dio lustera odvojio u hramu predstavništva zakonitog bratstva manastira Esfigmen, koji je posvećen Uspenju Bogorodice. U trenutku zemljotresa u hramu se služila služba Velikog kanona, a i svetogorski monasi i hodočasnici su u strahu izašli napolje.

Štete prijavljuju monasi u starim skitovima i kelijama, dok su hodočasnici govorili da je zemljotres trajao i da je na obalnim mestima bio praćen tutnjavom.

O jačini tutnjave svjedoči i video koji je objavio Voria.gr, snimljen sigurnosnom kamerom u katizmi Svetog Trifona, koja se nalazi 400 metara od zauzetog manastira Esfigmen.

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος, ενώ λίγα λεπτά μετά σημειώθηκαν μετασεισμοί 2,8 και 3,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8χλμ βορειοδυτικά των Καρυών

"Vlada uznemirenost"

"Bio je prilično jak zemljotres i osjetili smo da potres dolazi odozdo ka gore. Trajao je i uplašio nas je. Lusteri su se ljuljali tamo-amo, a neki sitni predmeti su popadali. Usledili su zemljotresi kraćeg trajanja i slabijeg intenziteta. Generalno, vlada uznemirenost", izjavili su monasi.

Tresli se prozori u Solunu

"Prvi - drugi sprat u Svetogorskom manastiru Svetog Pantelejmona, osjetio se jak zemljotres, samo jedan talas sa stalnim podrhtavanjem oko 6-9 sekundi", navode očevici, prenosi Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC).

Osjetio se i na Tasosu, kao i u Kavali, dok su se u Solunu, prema ruječima građana, tresli prozori i vrata.

Stanovnici mjesta Ser prijavili su da su osjetili intenzivno podrhtavanje.

"Treslo se oko četiri sekundi na trećem spratu. Bilo je intenzivno", prenosi EMSC.

