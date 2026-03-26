Zemljotres jačine 4,9 stepeni pogodio je Svetu Goru.
Snažan zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, koji se dogodio sinoć u 21:08, 11 kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od 10,6 km, izazvao je veliku uznemirenost i štetu u konacima, skitovima i kelijama na Svetoj Gori.
U Kareji su se pojavile brojne pukotine na starim zgradama, dok se dio lustera odvojio u hramu predstavništva zakonitog bratstva manastira Esfigmen, koji je posvećen Uspenju Bogorodice. U trenutku zemljotresa u hramu se služila služba Velikog kanona, a i svetogorski monasi i hodočasnici su u strahu izašli napolje.
Štete prijavljuju monasi u starim skitovima i kelijama, dok su hodočasnici govorili da je zemljotres trajao i da je na obalnim mestima bio praćen tutnjavom.
O jačini tutnjave svjedoči i video koji je objavio Voria.gr, snimljen sigurnosnom kamerom u katizmi Svetog Trifona, koja se nalazi 400 metara od zauzetog manastira Esfigmen.
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος, ενώ λίγα λεπτά μετά σημειώθηκαν μετασεισμοί 2,8 και 3,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.— @nikolaosderes (@nikolaosderes)March 26, 2026
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8χλμ βορειοδυτικά των Καρυών με…pic.twitter.com/P5iKtaoMHa
"Vlada uznemirenost"
"Bio je prilično jak zemljotres i osjetili smo da potres dolazi odozdo ka gore. Trajao je i uplašio nas je. Lusteri su se ljuljali tamo-amo, a neki sitni predmeti su popadali. Usledili su zemljotresi kraćeg trajanja i slabijeg intenziteta. Generalno, vlada uznemirenost", izjavili su monasi.
Tresli se prozori u Solunu
"Prvi - drugi sprat u Svetogorskom manastiru Svetog Pantelejmona, osjetio se jak zemljotres, samo jedan talas sa stalnim podrhtavanjem oko 6-9 sekundi", navode očevici, prenosi Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC).
Osjetio se i na Tasosu, kao i u Kavali, dok su se u Solunu, prema ruječima građana, tresli prozori i vrata.
Stanovnici mjesta Ser prijavili su da su osjetili intenzivno podrhtavanje.
"Treslo se oko četiri sekundi na trećem spratu. Bilo je intenzivno", prenosi EMSC.
(Blic/Mondo)