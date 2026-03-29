Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u pobjedu na današnjim lokalnim izborima u Srbiji.

Izvor: Srna/Goran Đogić

"Srbija, tamo gdje je danas birala, izabrala je politiku sigurnosti, stabilnosti i izvjesnosti, izabrala je politiku SNS-a i predsjednika Aleksandra Vučića. Građanima opština i gradova u kojima su održani izbori čestitam na izboru, Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) čestitam na pobjedi", objavio je Dodik na Iksu.

Србија, тамо гдjе је данас бирала, изабрала је политику сигурности, стабилности и извјесности.

Изабрала је политику СНС и предсједника Александра Вучића@avucic.



Грађанима општина и градова у којима су одржани избори честитам на избору, Александру Вучићу и Српској напредној… — Милорад Додик (@MiloradDodik)March 29, 2026

Podsjećamo, u Srbiji su danas održani lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.