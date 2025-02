Ivica Dačić oglasio se nakon završene hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Mondo/Stefan Stojanović

Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon završene hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Predsedavao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je krenuo za Banjaluku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je danas prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine.

"Upravo je završena sjednica Saveta za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je upoznao sve članove sa aktuelnom situacijom vezano za Republiku Srpsku i presudu za predsjednika Milorada Dodika. Vučić je iznio sedam tačaka i zaključaka koji su jednoglasno prihvaćeni. Ja ću naglasati samo nekoliko.

Prva je osuda ove presude, ona je nedemokratska, necivilizovana i protivpravna. Zatim, poziv na smirenost u reagovanju jer je to veoma bitno zbog trenutka u kom se nalazimo. Zatim, poziv na poštovanje Dejtonskog sporazuma i prekid daljeg urušavanja sistema koji je stvoren ovim sporazumom.

On je doveo do prekida rata, podsjetiću vas. Pod tim uslovima je završen rat u Bosni i na kraju, protiv miješanja stranaca koji su i doveli do ove situacije. Zatim, poziv na jedinstvo i zajedništvo cijelog našeg naroda i svih političkih partija.

I u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj. Ima tu još zaključaka koje ne bih spominjao. Izražena je velika zabrinutost na sjednici savjeta za nacionalnu bezbjednost zbog ove situacije, ovo je najveća kriza od završetka rata.

Ona je rezultat opšteg napada nekih zapadnih sila na Republiku Srpsku i na Dejtonski sporazum kako bi ona nestala. Ovi napadi upereni su i protiv interesa Republike Srbije. Predsjednik Srbije upravo kreće na aerodrom, putuje u Banjaluku.

Mislim da je to veoma bitno i razgovaraće sa Miloradom Dodikom. Srbija je u teškoj situaciji, i Republika Srpska i cio srpski narod. Ne bih dalje govorio, ali svako razumije šta želim da kažem. Želim sreću i uspijeh predsjedniku Vučiću, da pomogne Miloradu Dodiku koji se nalazi pod teškim međunarodnim pritiskom", izjavio je Dačić.

