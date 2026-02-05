Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo podnijelo optužnicu za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.
Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo je podnelo optužnicu protiv Dejana Dragijevića (50) iz Zlota i Srđana Jankovića (50) iz Luke, osumnjičenih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju.
Nakon što je Viši sud prethodnu optužnicu vratio na dopunu radi "boljeg razjašnjenja stanja stvari", tužilaštvo je u zakonskom roku prikupilo dodatne podatke i ponovo predalo predmet sudu na potvrđivanje.
Za šta se terete osumnjičeni?
Optužnica tereti Dragijevića i Jankovića za teško ubistvo djeteta u saizvršilaštvu. Prema navodima tužilaštva: Osumnjičeni su 26. marta 2024. godine službenim vozilom udarili djevojčicu.
Umjesto da pruže pomoć, dijete su unijeli u automobil, a potom usmrtili. Tijelo su bacili na deponiju, a kasnije ga, prema sumnjama, premjestili na za sada nepoznatu lokaciju.
Pored njih dvojice, optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, koji se tereti za pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje.
Dokazi uprkos nedostatku tijela
Iako tijelo Danke Ilić ni nakon višemjesečne opsežne potrage nije pronađeno, tužilaštvo zasniva optužnicu na:
- GPS navigaciji: Podaci iz službenog vozila precizno pokazuju kretanje i zadržavanje na mjestu nestanka djeteta.
- Iskazima svjedoka: Izjave koje potvrđuju prisustvo osumnjičenih u kritičnom periodu u Banjskom Polju.
- DNK tragovima: Biološki tragovi pronađeni tokom istrage koji povezuju osumnjičene sa slučajem.
Šta slijedi?
Viši sud u Zaječaru sada ima zadatak da ispita novu optužnicu. Sud može:
- Potvrditi optužnicu, nakon čega se zakazuje glavno suđenje.
- Ponovo je vratiti na dopunu (što je manje vjerovatno u ovoj fazi).
- Odbaciti optužnicu ukoliko smatra da nema dovoljno dokaza.
Ukoliko optužnica bude potvrđena i krivica se dokaže na sudu, osumnjičenima prijeti kazna doživotnog zatvora.
(Telegraf/MONDO)