Nakon što je nedavni snimak prebijanja mladića u Čačku zgrozio javnost oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu. Ističu da policija intenzivno traga za napadačima u dva odvojena incidenta.

Podsjećamo na snimku koju su zabilježile kamere video nadzora vidi se brutalno premlaćivanje mladića od strane više lica koji ga pesniče i šutiraju. Sa snimka se čuje i žrtvino dozivanje “upomoć” dok da grupa s fantomkama i kapuljačama na glavama bezočno prebija.

"Dana 08.03.2026. godine u ulici Braće Stanića više lica fizički je napali jedno lice kome su upotrebom opasnog oruđa zadali više udaraca po tijelu, nakon čega bježe sa lica mjesta. Operativnim radom policijskih službenika PU Čačak identifikovan je oštećeni koji događaj nije želio da prijavi policiji, a intenzivno se radi i na identifikaciji lica koja su napad izvršila, a koja su na glavama nosila kapuljače i maske", navodi se u saopštenju OJT.

Dodaju da policija traga i za izvršiocima jednog drugog premlaćivanja, koje se dogodilo nekoliko dana kasnije.

"Dana 14.03.2026. godine u Radničkoj ulici, ispred jednog ugostiteljskog objekta, jedno lice je pretrpjelo teške tjelesne povrede nakon fizičkog napada više lica. Policijska uprava u Čačku preduzima mjere i radnje u cilju pronalaska i identifikacije napadača, a koje postupanje je otežano zbog trenutnog zdravstvenig stanja oštećenog i jer svedoci događaja ne sarađuju sa policijom i tužilaštvom", zaključuju iz OJT.

"Na urgentno prijemno odeljenje primljen je mladić povređen u tuči. Posle odrađene dijagnistike sa teškim tjelesnim povreda glave primljen u jedinicu intenzivne njege", navela je prošle subote dr Marija Stranjanac, PR bolnice. Ljekari se još bore za život ovog mladića.

