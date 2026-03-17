Ubistvo Nenada Kustudića u Čačku, kako se sumnja, povezano je sa neraščišćenim poslovnim odnosima i sukobom sa jednim od osumnjičenih, a istraga treba da utvrdi sve okolnosti.

Nenad Kustudić (58) čije je tijelo pronađeno u luksuznoj zgradi u Čačku ubijen je, kako se sumnja, zbog neraščišćenih poslovnih odnosa sa osumnjičenim Milanom M. kojem je, navodno, zbog toga zapalio kuću, saznaje nezvanično mediji.

Kako se nezvanično saznaje, sukob između Nenada Kustudića i jednog od osumnjičenih Milana M. datira još od ranije. Navodno, bili su u jednoj vrsti poslovnog odnosa nakon čega su se posvađali.

"Zbog toga je Nenad zapalio kuću Milanu M. prije mjesec dana. Upravo se tu krije motiv ubistva", kaže izvor za medije.

Prema informacijama do kojih su došli, poslovi između osumnjičenih za ubistvo i žrtve nisu bili legalni. Navodno, sumnja se da su se bavili trgovinom drogom i zelenašenjem.

"Dalji tok istrage trebalo bi da ukaže sve okolnosti ovog ubistva", kaže izvor za medije.

Podsjetimo, Nenad Kustudić (57) iz Čačka, na svojim društvenim mrežama dijelio je sadržaj koji danas mnogi tumače kao uznemirujući nagovještaj njegovog načina života.

Sudeći po profilima ubijenog muškarca na društvenim mrežama, Nenad je bio član bajkerske grupe "Hells Angels", u prevodu "Anđeli pakla".

Uhapšena trojica osumnjičenih za ubistvo u Čačku

Podsjetimo, kako je saopštio MUP, pored Milana M. uhapšena su još dvojica osumnjičenih muškaraca V. T. (44) i F. P. (41).

"Osumnjičeni se terete da su pedesetosmogodišnjem muškarcu nanijeli više povreda u predjelu glave i tijela koristeći tupi predmet. Od težine zadobijenih povreda, muškarac je preminuo", navodi se u saopštenju čačanske policije.

Kako su mediji pisali, osumnjičeni za ubistvo je pobjegao sa lica mjesta, a brzom reakcijom čačanske policije on je uhapšen.

"Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj", kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Isplivao snimak sa nadzorne kamere

Policija je pregledala sve snimke zabilježene sigurnosnom kamerom koja se nalazi ispred ulaza.

"Nezvanično, policija je u razmatranje uzela dva video snimka. Na jednom se vidi muškarac koji izlazi iz zgrade i razgovara na telefon, dok se na drugom vide trojica mladića kako užurbamo izlaze iz zgrade", dodaje izvor agencije "RINA".