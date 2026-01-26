Vučić najavio izbore u Srbiji ove godine, vjerovatno na jesen.

Izvor: RTS 1

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za "Blic TV" da ove godine idemo na izbore i da će izbori najvjerovatnije biti na jesen.

"Idemo ove godine na izbore. Ja mislim da će svi izbori biti na jesen. Mislim da je to vjerovatnija opcija", kazao je Vučić na Blic TV.

Na pitanje da li će podnijeti ostavku na predsjedničku funkciju da bi bili spojeni predsjednički i parlamentarni izbori Vučić je odgovorio "moguće".

"Ne isključujem tu mogućnost Sad se stvarno bavim, da se ne naljutite, ovom temom od juče", kazao je Vučić.

Vučić je otkrio je da mu je Viktor Orban, premijer Mađarske, poslao sinoć poruku i čestitao na pobijedi vaterpolista Srbije u finalu Evropskog prvenstva.

Vučić je rekao da Vlada Srbije sada ima sjednicu na kojoj će donijeti odluku da se isplati novčana nagrada vaterpolistima.

"Siguran sam da im je to važnije od nekog mog govora. Ali donijeli su veliku radost. Dugo nisam čuo u Beogradu da se onako pucalo u svim djelovima grada. Da je bilo i sirena i automobila", kazao je Vučić za Blic TV.

Dodao je da mu je Orban prvi poslao poruku i čestitao na pobjedi vaterpolista.

"Dogovorili smo se da se vidimo sad uskoro ponovo, ali mi smo braća i prijatelji. Kad god igramo ja njemu čestitam, on meni čestita", naveo je Vučić.