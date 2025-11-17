B. R. (41) uhapšen je u Beogradu nakon što je, prema sumnjama policije, brutalno napao bivšu suprugu ispred sportskog centra u Dunavskoj ulici, pljuvao je, čupao za kosu i udarao nogama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

B. R. (41) uhapšen je u nedelju u Beorgadu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

On je ispred jednog sportskog centra u Dunavskoj ulici vrijeđao bivšu suprugu A. R. (44), a potom ju je pljunuo, čupao za kosu i više puta je udario nogom u predjelu tijela.

Njemu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom, a istragu vodi prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.