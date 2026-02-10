U Specijalnom sudu izvođene fotografije sa aplikacije Skaj, na kojima tužilaštvo tvrdi da su izvršioci likvidacije "škaljaraca" u Grčkoj

Selfi fotografije, poruke i glasovne poruke koje su, kako tvrdi tužilaštvo, optuženi pripadnici kriminalne grupe koja se tereti za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na ostrvu Krf, prikazane su danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Veljko Belivuk, koji je označen kao organizator kriminalne grupe zajedno sa Darkom Šarićem i odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, kom se za ove likvidacije sudi u Grčkoj, tražio je reč pošto su u sudnici izvedene selfi fotografije u ogledalu za koje tužilaštvo tvrdi da je na njima Stefan Andrejić, koji je u bjekstvu.

"Ne znam ko je ovo na fotografijama, meni ova osoba liči na onog Jutrubera Jodžira, bio je nedavno u nekom rijalitiju, ne kažem da je on učestvovao u krivičnim djelima, nego da su se njegove fotografije koristile" rekao je Belivuk za sudskom govornicom, pošto je prethodno i optuženi Dušan Jovanović izjavio da na slikama nije okrivljeni Stefan Andrejić i da ga on poznaje.

Belivuk je, kako je opisao, aludirao na crnogorskog tiktokera Jovana Radulovića Jodžira.

U sudnici su danas prikazane i selfi fotografije na kojima se vidi muškarac sa šeširom i naočarima, za kog tužilaštvo tvrdi da je na njima Marko Stanković zvani Jaguar, koji je u pritvoru u Grčkoj, pošto mu se i u toj državi sudi za ove likvidacije.

Na nekoliko fotograrfija koje je slao, kako se navodi u optužnici, preko Skaj aplikacije, nalazi se na čamcu. Prema navodima tužilaštva, on je bio jedan od direktnih učesnika u likvidaciji Kožara i Hadžića na Krfu 23. jula 2020.

"Izvedenim dokazima utvrđuje da je Stanković koristio PIN koji je naveden u optužnici, kao i da je svjedok Nikola Spasojević, koji je u drugom postupku protiv ove grupe okrivljeni-saradnik, potvrdio da je na fotografiji Stanković " rekao je tužilac pošto su izvedene fotografije Marka Stankovića u sudnici.

Za riječ se odmah javio i Belivuk, tvrdeći da su sve fotografije koje su prikazane "modifikovane, odnosno fotošopirane".

"Degutantno je da se tužilaštvo poziva na riječi, kako je tužilac rekao, svedoka, kad je on priznao četiri ubistva " rekao je Belivuk koji je više puta do sada, kao i njegov branilac, isticao da smatra da je nezakonito što Spasojević, kao i Srđan Lalić, u postupku ima statu svjedoka, dok je u drugom predmetu protiv Belivuka i Miljkovića svjedok saradnik, a istovremeno je Grčka raspisala potjernicu za njim zbog četiri ubistva u toj državi.

" Nikola Spasojević je bjegunac sa crvene potjernice, a ne svjedok " rekao je potom za sudskom govornicom Milinko Brašnjović koji je optužen da je jedan od direktnih izvršilaca ubistva Stamaovića i Dedovića u restoranu u Atini.

Takođe, u sudnici je danas prikazano i nekoliko fotografija na kojima je, kako tužilaštvo tvrdi, optuženi Vladimir Vojinović.