U Čačku se u 18 časova održava protest ispred bolnice u Čačku zbog smrti djevojčice nakon operacije krajnika.

Izvor: MONDO/Nataša Petrović/Rina/Privatna arhiva

U Čačku je prethodne nedelje preminula djevojčica E.M. (4) nakon operacije krajnika. Hitno je prevezena u Beograd o čemu je govorila njena majka, a večeras u 18 časova održava se protest ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, saznaje agencija "RINA".

Iz same bolnice se zasad još uvijek niko nije oglasio. Porodica, prijatelji i stanovnici Čačka traže odgovore za smrt djeteta, zasad nije poznat tačan uzrok smrti.