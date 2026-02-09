Djevojčica iz Čačka preminula je u Beogradu nakon operacije krajnika. Kada se probudila, zbog brohospazma je otežano disala.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Djevojčica E.M. (4) iz Čačka je preminula u Beogradu nakon operacije krajnika prije nekoliko dana. Prema saznanjima "Blica", komplikacije su se javile nakon operacije tokom buđenja djevojčice.

"Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan.

Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija. Nos i ždrijelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju", kaže izvor pomenutog lista.

Djevojčica je nakon operacije hitno transportovana u Beograd. Nažalost, preminula je u Institutu za majku i dijete.