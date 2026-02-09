logo
Radio s Marijom Šerifović sad oduševio izgledom: Aleksandar pred PZE u neviđenom izdanju, pogledajte šta nosi (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
0

Aleksandar za MONDO o učešću na Pjesmi za Evroviziju

Aleksandar za MONDO o učešću na Pjesmi za Evroviziju Izvor: MONDO /Marina Cvetković

Krajem meseca, tačnije 24. i 26. februara biće održana polufinala domaćeg izbora za predstavnika na Pjesmi Evrovizije.

U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.

Među pjevačima i pjevačicama koji će stati na binu takmičenja je i Aleksandar koji se predstavlja s numerom "Sudbina", ali i kojeg smo imali prilike da gledamo u jednom drugom takmičenju - Zvezdama Granda.

Na druženje sa pripadnicima sedme sile, Aleksandar je došao obučen u nesvakidašnju kreaciju koju je sam napravio. Pogledajte:

@mondo.zabavaAleksandar od sakoa sam napravio novu kreaciju: Predstavlja se na PZE, a u ZG učio od Šerifovićke Mondo#mondozabava#mondo#PZE♬ original sound - Mondo Zabava

Aleksandar nam je otkrio i da se pred takmičenje nije čuo sa Marijom Šerifović, nekadašnjom mentorkom iz takmičenja Zvezde Granda u kojem je učestvovao, ali da će se pridržavati savjeta koje mu je davala tokom učešća i pred pohod na Pjesmu Evrovizije.

pze Marija Šerifović

