Radio s Marijom Šerifović sad oduševio izgledom: Aleksandar pred PZE u neviđenom izdanju, pogledajte šta nosi (Video)

Aleksandar za MONDO o učešću na Pjesmi za Evroviziju

Krajem meseca, tačnije 24. i 26. februara biće održana polufinala domaćeg izbora za predstavnika na Pjesmi Evrovizije.

U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.

Među pjevačima i pjevačicama koji će stati na binu takmičenja je i Aleksandar koji se predstavlja s numerom "Sudbina", ali i kojeg smo imali prilike da gledamo u jednom drugom takmičenju - Zvezdama Granda.

Na druženje sa pripadnicima sedme sile, Aleksandar je došao obučen u nesvakidašnju kreaciju koju je sam napravio. Pogledajte:

Aleksandar nam je otkrio i da se pred takmičenje nije čuo sa Marijom Šerifović, nekadašnjom mentorkom iz takmičenja Zvezde Granda u kojem je učestvovao, ali da će se pridržavati savjeta koje mu je davala tokom učešća i pred pohod na Pjesmu Evrovizije.