Knežević je naveo da optužnica Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) ne sadrži konkretne dokaze protiv njega.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,U krivičnom postupku, nije dovoljno tvrditi da je neko imao određenu ulogu ili zadatak - neophodno je opisati konkretnu radnju izvršenja, što u ovom dijelu optužnice izostaje", to je, u nastavku iznošenja odbrane pred Višim sudom u Podgorici, danas kazao okrivljeni Dejan Knežević, pišu Vijesti.

Pred specijalnim vijećem kojim je predsjedavao sudija Simo Rašović, nastavljeno je suđenje Milu Božoviću, Petru Lazoviću, Ljubu Miloviću i ostalim optuženima.

Knežević je naveo da optužnica Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) ne sadrži konkretne dokaze protiv njega.

“Na prethodnom ročištu obrazložio sam okolnosti u vezi sa Sky ECC komunikacijom uživo, način na koji su pribavljani podaci, mjere koje su preduzimane radi sprečavanja krivičnih djela, kao i identitet policijskih službenika i međunarodnih partnera koji mogu potvrditi moje navode.

"Da bih izbjegao ponavljanje već iznesenih činjenica, u nastavku prelazim na analizu optužnice, stranu po stranu, s ciljem da za svaku tvrdnju tužilaštva ukažem na njen stvarni sadržaj, stepen konkretnosti i dokaznu utemeljenost”, kazao je Knežević i nastavio:

“Na strani 10 optužnice, a zatim i na početku strane 168, iznosi se gotovo identična formulacija prema kojoj sam ja navodno 'imao zadatak da kao policijski službenik, a potom i funkcioner Uprave policije Crne Gore kriminalnoj organizaciji odaje povjerljive podatke u vezi sa aktivnostima i predmetima koji se tiču krijumčarenja opojnih droga ove i drugih kriminalnih organizacija, Ljubu Miloviću, a da po nalogu organizatora kriminalne organizacije okrivljenog Ljuba Milovića preduzima policijske aktivnosti u skladu sa interesima kriminalne organizacije itd'. Međutim, optužnica ne navodi na koji način je taj navodni zadatak nastao, ko ga je dao, kada je navodno realizovan, niti u čemu se konkretno sastojao. Ne postoji nijedan opis događaja u kojem bih ja, navodno, postupao po tom zadatku, niti se navodi ijedna radnja koju sam preduzeo, a koja bi bila suprotna zakonu. Ne navodi se ni vrijeme, ni mjesto, ni način, niti konkretan sadržaj informacije koju sam navodno prenio, niti kome sam je prenio, niti kakva je posljedica takvog postupanja, već se iznose zaključci izvedeni iz interpretacije komunikacija trećih lica. U krivičnom postupku, nije dovoljno tvrditi da je neko imao određenu ulogu ili zadatak - neophodno je opisati konkretnu radnju izvršenja, što u ovom dijelu optužnice izostaje.

Početak optužnice na strani 169, posebno želim da se osvrnem, iako sam već djelimično obrazložio na početku izlaganja. Naime, iz komunikacije na 'SKY ECC' kriptovanoj aplikaciji između okrivljenog Radoja Zvicera i lica koje je na kriptovanoj aplikaciji 'SKY ECC' koristilo pin 4HE6SF proizilazi da je ovo NN lice dana 01. 03. 2021. godine u 20,53 časova poslalo poruke: 'Što vele je li dobar ovaj knežević u muriju', 'jesi vidio smjene', na šta mu okrivljeni Radoje Zvicer odgovara 'Nisam pobro koji knežević', „samo sam čuo laza i bakovica da su smijenili, da bi mu ovo NN lice poslalo jesu i sve pomoćnike, doveli su deja kneževića na čelo kriminalistike najjaču funkciju su njemu dali', na koju poruku mu okrivljeni Radoje Zvicer odgovara: 'Dobar je dejo", a ovo lice na to odgovara 'Isto sve ka prije samo malo drugačije upakovano'. Nadalje, iz komunikacije okrivljenih Ljuba Milovića i Radoja Zvicera dana 02. 03. 2021. godine proizilazi da okrivljeni Radoje Zvicer šalje okrivljenom Ljubu Miloviću: 'Dejo došo na zoranovo mjesto'. Na šta mu okrivljeni Ljubo Milović odgovara 'Jeste', nakon čega ga okrivljeni Zvicer Radoje pita 'Jeli ga brđo stavio ili sam upao', na šta mu okrivljeni Ljubo Milović odgovara: 'Brdo na moj predlog', 'Nijesu oni bili ništa spec', nakon čega je dana 03.03.2021. godine okrivljeni Ljubo Milović obavijestio okrivljenog Radoja Zvicera šaljući mu: 'Rekao im je na sastanak, svim šefovima, bio je tu i Radonja, da bude li procurio neki podatak za bilo koga da će ih sve na poligraf i da će dovesti poligrafistu iz Njemačke.... Niko progovarao ništa nije... Onda im rekao od bara, svetog stefana, budve, kotora i nikšića da nema povlašćenih, da ga ne zanimaju ni Brano ni Delić... veli ovi mislili da sam poludio', 'Ostaviće Žižica da radi ubistva, 'Pa da vidimo oće li šta prenositi nama tj Petru ili će se prešaltat...'

Iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova broj 39-102/23-18436/1 od 22.3.2023. godine sa prilozima proizilazi da je okrivljeni Knežević Dejan dana 01.03.2021. godine određen za v.d. pomoćnika direktora Uprave policije baš u vrijeme kada i okrivljeni Ljubo Milović i okrivljeni Radoje Zvicer o tome komuniciraju, a koju činjenicu u pogledu izbora na ovo radno mjesto ističe i sam okrivljeni, pa se iz svega navedenog, a i sadržine predmetnih komunikacija zaključuje da je okrivljeni Dejan Knežević lice koje okrivljeni u međusobnim komunikacijama oslovljavaju sa „Dejo", dok iz iskaza svjedoka Zorana Brđanina proizilazi da je isključivi izbor okrivljenog Dejana Kneževića bio da policijski službenik Milorad Žižić ostane na istoj poziciji, nakon njegovog dolaska za pomoćnika direktora Uprave policije.

Namjerno sam citirao početak optužnice optužnica i komentare trećih lica od momenta kada sam 1. marta 2021. godine, postavljen na mjesto pomoćnika direktora i da ukažem da ista ne sadrži opis bilo kakve konkretne krivične radnje koja bi mi se stavljala na teret. Umjesto činjenica i dokaza, tužilac već na samom početku optužnice iznosi komentare i subjektivne ocjene trećih lica o meni, iz komunikacija u kojima ja nijesam učestvovao.

U optužnici ne postoji nijedan navod da sam ja bilo kome dostavio informaciju, upozorio nekoga na pretres, hapšenje ili bilo koju drugu mjeru, niti da sam učestvovao u pripremi ili izvršenju krivičnog djela. Ne navodi se čak ni da je iko od mene tražio bilo kakvu protivpravnu radnju. U konkretnom slučaju izostaju sva tri osnovna elementa krivičnog djela: radnja izvršenja, protivpravnost i posljedica”, istakao je danas u odbrani okrivljeni Dejan Knežević, prenose Vijesti.