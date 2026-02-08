Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvora Aleksandru Aleksiću "Kravici" i trojici osumnjičenih za brutalne iznude, prijetnje i napad na policiju.

Izvor: VJT MUP

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandru Aleksiću (29), zvanom "Kravica", i još trojici osumnjičenih koji se terete da su od decembra prošle godine brutalno iznuđivali novac od vlasnika beogradskih firmi i restorana.

Grupa je oštećenima nudila prinudnu "zaštitu" od 150.000 eura godišnje, prijeteći im smrću i paljenjem lokala uz pozivanje na ozloglašeni "vračarski klan", a prilikom hapšenja na Zvezdari fizički su nasrnuli na policajce i nanijeli im povrede.

Aleksandar Aleksić Kravica je pred tužiocem djelimično priznao navode istrage, dok su se njegovi saradnici Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21) takođe izjasnili o optužbama. Sumnja se da su žrtvama slali poruke preko aplikacije WhatsApp sa stranih i domaćih brojeva, koristeći jezive fraze poput: "Bićeš ubijen", "Nema ko te spase" i "Proći ćeš kao Montoja".

U namjeri da posiju dodatni strah, osumnjičeni su da su:

Odlazili u firme i lokale žrtava i raspitivali se kod radnika o njihovom kretanju.

Snimali unutrašnjost objekata mobilnim telefonima kako bi pokazali da drže sve pod kontrolom.

Direktno zahtijevali sume od 120.000 do 150.000 eura za godišnji "reket".

Udarali pesnicama i laktovima na policiju

Dosije ove grupe dodatno opterećuje i nasilnički otpor prilikom hapšenja 3. februara ispred ugostiteljskog objekta na Zvezdari. Prema navodima tužilaštva, kada je trebalo da se izvrši pregled njihovih vozila, četvorka je sinhronizovano napala dvojicu pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP).

Aleksić i Dušan T. su pesnicama udarali inspektora D. D. po tijelu. Aleksa B. i Ognjen Đ. su drugog policajca, J. Đ., tukli rukama i laktovima.

Oba službena lica su zadobila povrede, a napad je prekinut tek nakon energične intervencije policije i izdatih naređenja.

Dok je "Kravica" označen kao operativni vođa ove grupe, policija i tužilaštvo i dalje traga za NN licima koja su stajala iza ovih iznuda.