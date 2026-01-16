Otkriveno kako je ubijen vođa narko klana u Sopotu.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Društvene mreže

Bivši fudbaler i bivši vođa navijača Rada Ž.B. ubijen je danas u Sopotu u šumi, a prema saznanjima "Republike", on je ubijen iz vatrenog oružja na svega oko kilometar od kuće u kojoj je živio. Jake policijske snage su blokirale cio kraj, pokrenuta je i akcija "Vihor 3".

Uviđaj, prema daljim saznanjima pomenutog lista, traje već satima. Prema prvim informacijama, on je ubijen dok je šetao šumom sa tri hica od čega je jedan u glavu.

Bio je u kućnom pritvoru sa nanogvicom i imao je dozvoljenu šetnju. Određena mu je mera kućnog pritvora jer mu se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog krijumčarenja 324 kilograma iz Južne Amerike u Evropu.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva u Sopotu

Istraga je u toku. Na licu mjesta nalazi se tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ko je ubijeni vođa narko klana u Sopotu?

Ubijeni Ž.B. je igrao fudbal za FK Zemun i FK Zeta početkom 90-ih godina. Igrao je i za mlađe kategorije FK Crvena zvezda.

Nakon sportske karijere, preselio se u inostranstvo, živio je u Španiji i na Ibici. Brata je izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Prema pisanju “Telegrafa”, hapšen je u Španiji 2014. sa grupom muškaraca zbog trgovine drogom. Na sudu se branio riječima da je riječ o legalnom biznisu s obzirom da se u tom periodu bavio izdavanja nekretninama turistima.

Takođe, isti portal navodi da se bavio i prodajom. Kada je “razbijena” njegova grupa u septembru 2023, pretresi su vršeni na mnogim lokacijama u Beogradu i Pančevu kada su zapljenjena brojna luksuzna vozila, skupi satovi i nakit.

(Republika/MONDO)