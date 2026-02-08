U Republici Srpskoj se održavaju ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 gradova i opština. Pravo glasa ima oko 85.000 birača. U Palatu Republike u Banjaluci će Siniša Karan, kandidat vladajućih ili opozicioni Branko Blanuša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj su održani 23. novembra, a prema saopštenim, ali nepotvrđenim izbornim rezultatima CIK-a BiH, kandidat SNSD-a i stranaka vladajuće koalicije Siniša Karan imao je prednost od više od 9.500 glasova u odnosu na kandidata SDS i opozicije Branka Blanušu.

Nezadovoljne ovim rezultatom, stranke opozicije su uložile niz prigovora o navodnim nepravilnostima na izborima, što je CIK BiH prihvatila i odlučila da u dijelu biračkih mjesta prijevremeni izbori budu ponovljeni.

U međuvremenu, kandidat za predsjednika opozicije, Blanuša, izabran je za predsjednika SDS-a.

Kako navodi RTRS, prema rezultatima prvobitno održanih izbora, prednost Siniše Karana bila je 9.577 glasova, a nakon što su isključeni glasovi sa spornih biračkih mjesta, na kojima je Karan dobio 15.822 glasa više od Blanuše, došlo je do rezultatske promjene, pa kandidat SDS sada ima 6.245 glasova više, a Karan na ponovljenim izborima ima zadatak da tu prednost nadoknadi.

Sprovođenje djelimičnog ponavljanja prijevremenih izbora nadgledaće više od 4.000 posmatrača, a prvi preliminarni rezultati se očekuju do ponoći.

Potvrđeni rezultati, kako je najavljeno, biće objavljeni u roku do sedam dana.

Izbori se odlukom Centralne izborne komisije BiH ponavljaju na pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.