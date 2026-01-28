Žena iz Sokoca uhapšena je zbog sumnje da je nožem pokušala da ubije supruga.

Izvor: youtube/printscreen/Mondo BiH

Policijski službenici iz Sokoca uhapsili su A. M. (34) iz tog mjesta zbog sumnje da je nožem pokušala da ubije supruga P. M. (36), takođe iz Sokoca.

"Navedena se sumnjiči da je 27. januara u porodičnoj kući u Sokocu hladnim oružjem, nožem, nanijela teške telesne povrede opasne po život licu P. M. iz Sokoca", saopšteno je iz Policijske uprave Sokolac.

Iz policije navode da je A. M. uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povrijeđenom je pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi "Bolnica Srbija" u Istočnom Sarajevu.

(Nezavisne/MONDO)