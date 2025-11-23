Kandidat SNSD-a Siniša Karan vodi sa oko 8.500 glasova na osnovu 95,61% obrađenih biračkih mjesta, stranka je proglasila pobjedu i najavila obraćanje Dodika.

U sjedištu SNSD-a saopštili su da kandidat te stranke Siniša Karan vodi za oko 8 i po hiljada glasova, na osnovu uzorka od 95,61 odsto biračkih mjesta, na izborima za predsjednika Republike Srpske.

U ovoj stranci proglašena je pobjeda, a usljedilo je i obraćanje Milorada Dodika.

"Ovi izbori su održani u nepovoljnim okolnostima", kaže Dodik, ističući da narod nije želio ove izbore

Dodik dodaje da je ova pobjeda za SNSD velika i da je izborni rezultat pobjeda Srpske, navodeći da je od nesumnjivog značaja

On je čestitao Karanu na ubjedljivoj pobjedi i istakao da je ova pobjeda neupitna

"Pobijedio je sa skoro 10.000 glasova. Pobjednički rezultat je ostvaren u uslovima kada ste morali da objašnjavate tuđe poteze, a ne svoje. Ovaj rezultat pokazuje da vlast u RS ima podršku naroda i da je od neupitnog značaja", zaključuje Dodik