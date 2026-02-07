U Sjevernoj Makedoniji zaplijenjeno oko 40 tona marihuane povezane sa zapljenom u Kruševcu, droga najvjerovatnije namijenjena za ilegalnu prodaju, a ne medicinske svrhe.

Izvor: Kurir/ MUP Srbije

Tužilaštvo za organizovani kriminal i policija u Sjevernoj Makedoniji zaplijenili su 40 tona marihuane u više akcija koje su povezane sa zapljenom pet tona marihuane u Kruševcu, pišu tamošnji mediji.

Oko 40 tona marihuane, navodno uzgajane u medicinske svrhe, zaplijenjeno je u okviru policijskih pretresa sprovedenih u Sjevernoj Makedoniji, u Skoplju i u strumičkom regionu, saznaje "Telma" od izvora u istrazi. Prema informacijama, približno 10 tona je pronađeno u okolini Skoplja, dok je oko 30 tona zaplijenjeno u Strumici i okolini.

Prvobitne informacije o 27 tona marihuane, o kojima su govorili istražni organi, u međuvremenu su dopunjene novootkrivenim količinama koje su, prema izvorima iz istrage, bile pripremljene za dalji transport i šverc. Isti izvori navode da način proizvodnje, skladištenja i čuvanja droge nije ukazivao na to da se radi o kanabisu namijenjenom za medicinske svrhe, već za ilegalnu prodaju i distribuciju na crnom tržištu.

Droga povezana sa zapljenjenom u Kruševcu

Mediji navode da je akcija povezana sa prethodnom zapljenom pet tona marihuane u Srbiji, u selu Konjuh kod Kruševca, za koju su srpske vlasti saopštile da potiče iz Sjeverne Makedonije. U centru istrage nalazi se kompanija "Alfafarm" DOO Skoplje, čiji je suvlasnik Ivan Dragnić, državljanin Srbije, koji je uhapšen nakon zapljene, prenosi 24info.mk.

Iz objekta u krugu bivše fabrike OHIS u Skoplju, gdje se nalazi kompanija, kombijima i kamionima je iznošena marihuana u količini od oko 10 tona, dok su ostale količine zaplijenjene u firmama u strumičkom regionu povezanim sa istom kompanijom.

Najveća zapljena droge u istoriji države

Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o najvećoj zapljeni marihuane od osamostaljenja Sjeverne Makedonije do danas. Istragu vodi Tužilaštvo za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije, koje treba da utvrdi koja lica i strukture su bile uključene u slučaj, kao i šta je bilo planirano sa zaplijenjenim količinama.

Tamošnji premijer Hristijan Mickoski prethodno je izjavio da je medicinska marihuana nezakonito puštana u promet i skladištena suprotno zakonskim propisima.

Kompanija "Alfafarm“ je osnovana 2023. godine, a licencu za uzgajanje medicinskog kanabisa dobila je 2024. godine. Ministarstvo zdravlja je, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, prethodno izvršilo vanrednu kontrolu u kompaniji.

Iz Ministarstva ističu da licencirane kompanije imaju obavezu da redovno dostavljaju izvještaje, dok je za eventualne nezakonite aktivnosti van propisanih procedura nadležan MUP.