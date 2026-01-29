Osumnjičeni lociran u jednom stanu u naselju Stari Aerodrom

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici Sektora granične policije su, preduzimajući mjere i radnje u cilju identifikacije, lociranja i lišenja slobode lica osumnjičenog za krijumčarenje preko 100 kilograma marihuane u pograničnom pojasu, sinoć u koordinisanoj akciji u naselju Stari Aerodrom u Podgorici locirali stan u kojem se skrivao osumnjičeni A. Lj., nakon čega je isti lišen slobode, saopštili su iz Uprave policije.

Naime, policijski službenici Sektora granične policije su, postupajući po operativnim saznanjima i shodno naredbi suda, izvršili pretres stana u Podgorici, vlasništvo I. V. iz Podgorice, u kojem su zatekli lice A. Lj. (38), koje se potraživalo povodom zaplijene 107 kilograma marihuane, izvršene 26. januara 2026. godine u mjestu Vranj, kao i lice S. O. (32).

Prilikom pretresa stana pronađeni su tragovi bijele praškaste materije nalik na kokain. Po nalogu tužioca, A. Lj. i S. O. su upućeni u zdravstvenu ustanovu radi medicinskog testiranja na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, gdje je utvrđeno da su oba lica pozitivna na kokain, navode iz UP.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, A. Lj. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Podsjećamo da su policijski službenici Sektora granične policije 26. januara, u pograničnom pojasu na teritoriji opštine Tuzi, spriječili krijumčarenje više od 100 kilograma marihuane. Prilikom pregleda vozila, pronađeno je oko 107 kilograma marihuane, za koju se sumnja da je prokrijumčarena iz Republike Albanije, kao i dvogled i nož.