Zagrebačka i varaždinska policija uhapsile su dvadesetdvogodišnjaka osumnjičenog za trgovinu drogom, nakon što je pokušao da pošalje gotovo pola kilograma marihuane u Varaždin koristeći mobilnu aplikaciju za prevoz.

Izvor: Youtube/ Total Croatia News

Zagrebačka i varaždinska policija privela je dvadesetdvogodišnjaka osumnjičenog za trgovinu drogom, koji je pokušao da isporuči pošiljku marihuane u Varaždin koristeći mobilnu aplikaciju za prevoz.

Mladić je uhapšen nakon što je policija prilikom rutinske kontrole kod vozača pronašla ranac sa skoro pola kilograma marihuane, a pretresom njegovih prostorija u Novom Zagrebu pronađena je dodatna količina droge, vage i novac, saopštila je Policijska uprava Zagreba.

Dostavu droge naručio preko aplikacije

Prema policijskim sumnjama, dvadesetdvogodišnjak je prethodno dogovarao prodaju droge na području Varaždina. U utorak, 2. februara, rezervisao je vozilo i vozača putem mobilne aplikacije za prevoz sa zadatkom da preveze ranac do Varaždina.

Međutim, istog popodneva, policajci su primijetili vozača tokom redovne patrole na benzinskoj pumpi. Pregledom ranca koji je nosio, pronašli su 457,1 grama marihuane.

U kući je sakrio još marihuane i vage

Istraga je nastavljena sljedećeg dana, kada je izvršen pretres porodične kuće, pomoćnih zgrada i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni na području Novog Zagreba. Tom prilikom policija je pronašla još 85 grama marihuane.

Pored droge, zaplijenjene su i dvije digitalne vage za precizno mjerenje sa tragovima droge i novcem za koji se sumnja da potiče od preprodaje.

Policija sumnja da je dvadesetdvogodišnjak nabavljao velike količine marihuane s ciljem dalje preprodaje. Sumnja se da je drogu skrivao, vagao i pripremao za prodaju u prostorijama na području Novog Zagreba. Nakon završene kriminalističke istrage, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i promet droga.

(Mondo.rs)