Granična policija uhapsila je vozača kombija nakon što je otkriveno 56 kilograma marihuane skrivenih u posebno izrađenom bunkeru na prelazu Gostun ka Crnoj Gori.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Granična policija pronašla je i zaplijenila 56 kilograma marihuane na graničnom prelazu s Crnom Gorom, Gostun, saznaje se nezvanično.

Velika količina droge, otkrivena je u kombiju koji je pokušao da pređe granicu. Policija je uhapsila vozača kombija, kom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva.

"Marihuana je bila skrivena u posebno izrađenom bunkeru u kombiju", otkriva izvor blizak slučaju.

(Kurir/Mondo)