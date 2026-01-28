Granična policija uhapsila je vozača kombija nakon što je otkriveno 56 kilograma marihuane skrivenih u posebno izrađenom bunkeru na prelazu Gostun ka Crnoj Gori.
Granična policija pronašla je i zaplijenila 56 kilograma marihuane na graničnom prelazu s Crnom Gorom, Gostun, saznaje se nezvanično.
Velika količina droge, otkrivena je u kombiju koji je pokušao da pređe granicu. Policija je uhapsila vozača kombija, kom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva.
"Marihuana je bila skrivena u posebno izrađenom bunkeru u kombiju", otkriva izvor blizak slučaju.
