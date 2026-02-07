Nepoznata osoba je na muškarca ispalila veći broj hitaca, nakon čega je povrijeđeni ostao da leži na mjestu događaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ranim jutarnjim satima, u Mitrovačkoj ulici u novopazarskom naselju Lug, u blizini stambenih zgrada poznatih kao „Simpo“, dogodio se težak incident u kojem je jedan muškarac zadobio teške tjelesne povrede usljed pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je na muškarca ispalila veći broj hitaca, nakon čega je povrijeđeni ostao da leži na mjestu događaja. Građani koji su se zatekli u blizini alarmirali su hitne službe, a povrijeđeni je u kritičnom stanju prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gdje mu ljekari pružaju intenzivnu medicinsku pomoć.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, obavili uviđaj i tokom jutra obezbjeđivali šire područje incidenta. Prikupljeni su tragovi, a u toku su i razgovori sa svjedocima koji bi mogli rasvijetliti okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.

Kako saznaju domaći mediji, u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim napadačem, dok nadležni organi rade na identifikaciji svih uključenih lica i utvrđivanju motiva ovog napada koji je uznemirio stanovnike Luga i cijelog Novog Pazara. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave i nadležnog tužilaštva.