MUP objavio snimak hapšenja osumnjičenih za pokušaj ubistva Vuka Bajruševića.

Izvor: MUP Srbije

Danas je beogradska policija uhapsila dvije osobe zbog sumnje da su pokušale da ubiju Vuka Bajruševića u njegovom kafiću na Vračaru u Beogradu 10. decembra 2025. MUP je objavio i snimak hapšenja osumnjičenih koji možete pogledati na kraju ovog teksta - obojica su bili u kućama, stavljene su im lisice dok su bili u donjem vešu.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvijetlili su ubistvo u pokušaju pedesetjednogodišnjeg muškarca i uhapsili A.S. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo kao i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, uhapšen je i F. S. (2005).

Kako se sumnja, A. S. je 10. decembra prošle godine, u jednom ugostiteljskom objektu na Vračaru, u namjeri da liši života pedesetjednogodišnjeg muškarca, iz pištolja ispalio nekoliko projektila i tako mu nanio teške tjelesne povrede. Njega je, kako se sumnja, prethodno automobilom dovezao do ovog ugostiteljskog objekta osumnjičeni F. S. A.S. i F.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu“, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pogledajte fotografije sa mjesta pucnjave na Vračaru kada je pokušano ubistvo Vuka Bajruševića

Pogledajte snimak hapšenja osumnjičenih za pokušaj ubistva Vuka Bajruševića