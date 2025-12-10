Vuk Bajrušević koji je javnosti poznat kao prva žrtva otmice zemunskog klana, ranjen je danas na Vračaru kada je napadač u kafiću ispalio više hitaca u njegove noge.

Izvor: Nemanja Nikolić

Kako je očevidac opisao, sjedio je za susjednim stolom sa prijateljem, neposredno pred napad koji se dogodio.

"Ušao je mladić koji je na glavi imao kapljučau, a lice mu je bilo prekriveno nečim što je ličilo na fantomku. Pucao je više puta u Bajruševića, a potom je pobjegao iz lokala. Sjeo sam da popijem kafu, kada sam vidio uperen pištolj u mene. Uplašio sam se i pitao se da li je ovo moguće da se dešava", rekao je čovjek o pucnjavi.

Kako je objasnio, sve se odigralo brzo, a sada čeka policiju da da izjavu.