U akciji UKP i Višeg tužilaštva u Beogradu uhapšena su dvojica mladića od 21 godine zbog sumnje da su u decembru pokušali ubistvo Vuka Bajruševića u kafiću na Vračaru.

U velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako mediji saznaju, uhapeni su Andrija S. (21) i Filip S. (21) zbog sumnje da su u decembru prošle godine pokušali da ubiju Vuka Bajruševića.

Podsjetimo, Bajrušević je ranjen u sred bijela dana u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru.

Prema nezvaničnim informacijama, maskirani napadač mu je prišao dok je sjedio u lokalu i ispalio hice u njega.

