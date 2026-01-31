Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se o muškarcu koji je zapalio dva automobila nakon svađe sa polusestrom na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir

Beogradska policija uhapsila je u četvrtak 29. januara muškarca N.G. (66) zbog sumnje da je prijetio svojoj polusestri nakon čega se zakucao automobilom u njeno vozilo. Potom je oba vozila polio benzinom i zapalio ih je, a Treće osnovno javno tužilaštvo se sada oglasilo saopštenjem o ovom slučaju.

"Povodom požara na vozilu koji je dana 29.01.2026. godine izazvan na Novom Beogradu, Treće osnovno javno tužilaštvu u Beogradu je dalo nalog policijskim službenicima PS Novi Beograd da donesu rješenje o zadržavanju N.G. (rođen 1960. godine) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. stav 1. Krivičnog zakonika i Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika. Okrivljenom se na teret stavlja da je, zbog neraščišćenih imovinskih odnosa, putem telefona uputio oštećenoj Lj.Đ. (rođena 1978. godine) prijetnju po život, potom svojim automobilom udario u njen automobil, potom benzinom polio oba automobila i zapalio ih, a na koje navode krivične prijave okrivljeni nije želio da se izjašnjava.

Nakon što je javni tužilac donio naredbu za psihijatrijsko vještačenje, okrivljeni je u prostorijama tužilaštva pregledan od strane vještaka psihijatra koji je dao nalaz i mišljenje da se okrivljeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, te da je, zbog duševne bolesti od koje boluje, indikovana potreba za izricanjem mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i da će ponoviti krivično djelo, javni tužilac je nadležnom sudu podnio predlog da prema okrivljenom odredi pritvor", navodi se u saopštenju.