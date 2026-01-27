Mladić S. M. (26), osumnjičen da je 9. januara više sati zlostavljao i mučio svoju poznanicu D. Š. (32), uhapšen je nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu usvojio žalbu tužilaštva i ukinuo mu ranije određenu mjeru zabrane prilaska, određujući mu pritvor do 30 dana.

Mladić S.M. (26), koji se sumnjiči da je zlostavljao i mučio svoju poznanicu D.Š. (32) 9. januara nekoliko sati, uhapšen je nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu uvažio žalbu Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Njemu je novom odlukom suda, ukinuta mjera zabrane prilaska žrtvi i određen mu je pritvor do 30 dana.

D.Š. je prijavila policiji da se sve dogodilo 9. januara ujutru i da je trajalo do posle podneva, ona je navodno mladića dovezla sa kućne žurke na kojoj su ostali do ujutru.

Kako je ispričala, on je nju pozvao na piće pod izgovorom da su unutra njegova sestra i zet koje ona poznaje. Međutim, tamo nije bilo nikoga. Odmah po ulasku u stan, kako je ispričala, on je zaključao vrata.

Jezivi detalji zlostavljanja djevojke u stanu

"Ona je prijavila da je pokušao da joj skine pantalone, a ona ga je odgurnula. Tada je uslijedio užas. Udarao je pesnicom po glavi, svojom glavom o njenu glavu, prijetio da će pozvati "ortake iz kraja". Istrgao joj je telefon iz ruku kada je pokušala da pozove policiju, a onda je nasrnuo na nju sa nožem, prijetio je da će je ubiti, prskao je suzavcem u oči", kaže izvor.

Nakon prijave za zlostavljanje i mučenje, dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dao je nalog za njegovo hapšenje. Osumnjičeni je uhapšen i predložen mu je pritvor, međutim sud je donio odluku da odbije ovaj predlog i odredi mu mjeru zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom.

Na ovu odluku, žalilo se Prvo osnovno javno tužilaštvo, te je sud, 21. januara uvažio žalbu i preinačilo rešenje suda, te je prema osumnjičenom S.M. odredilo pritvor u trajanju od 30 dana.

