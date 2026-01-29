Muškarac (65) priveden zbog paljenja dva automobila na Novom Beogradu, vozila su u vlasništvu njegove polu sestre, s kojom je u dugotrajnom sukobu.

Muškarac N.G. (65) priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd zbog sumnje da je zapalio dva automobila usred dana na Novom Beogradu. Kako saznaju mediji on je prilikom privođenja rekao da je zapalio automobile koji su u vlasništvu njegove sestre, a sa kojom je već duže vrijeme u lošim odnosima.

Prema informacijama koje posjeduju mediji, sumnja se da je N.G. uzeo ključeve od automobila svoje polu sestre, pa je parkirao jedan, pa potom je parkirao i drugi, pa se drugim vozilom sudario sa njim. Navodno, on je potom izvadio benzin iz vozila i polio oba vozila i zapalio ih.

"On je prilikom privođenja od strane policijskih službenika iz PS Novi Beograd rekao da je duže vrijeme u lošim odnosima sa polu sestrom, te je ovo uradio jer je revoltiran što se vozila vode na nju, a ne na njega. Smatra da mu pripadaju oba vozila", kaže izvor medija i dodaje da će biti ispitano i da li je prije toga došlo do sudara ovih vozila.

Podsjetimo, do izbijanja požara na dva automobila došlo je na parkingu između manje Prvomajske ulice i Jurija Gagarina u Bloku 70, nedaleko od autobuske stanice u smjeru ka blokovima i Ledinama.

Vatrogasci stigli na lice mesta

Vatrogasci su ubrzo izašli na lice mjesta kako bi lokalizovali požar. Kako javlja reporter medija sa lica mjesta vatra na vozilima je uspješno ugašena.