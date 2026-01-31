Veliki odron na putnom pravcu Foča- Pljevlja u mjestu Čelebići.

Izvor: screenshot

Kako se može vidjeti na videu, koji je objavio šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skuštini Ognjen Bodiroga, dio brda se sručio na put.

"Regionalni put Foča-Čelebići! Oprez i hvala Vladi Republike Srpske što ovako brine o Hercegovini! Sram vas bilo!", napisao je Bodiroga.

Inače, putni pravci u istočnoj Hercegovini su u jako lošem stanju i predstavljaju veliku prijetnju za vozače koji tu saobraćaju.

Nedavno je došlo do velikog odrona na putu Foča - Sarajevo, ali nadležni još to nisu sanirali, tako da je rizično odvijanje saobraćaja i na toj putnoj dionici, objavila je RTVBN.

Takođe, nedavno je upućen veliki apel vlastima Republike Srpske zbog katastrofalnog stanja u kome se nalazi put Rogatica-Ustiprača.