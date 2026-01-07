Iz AMSCG-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne putne pravce gdje god je to moguće.

Zbog obilnih padavina koje su zahvatile Crnu Goru, na više putnih pravaca došlo je do zadržavanja vode na kolovozu, smanjene vidljivosti i učestalih odrona, zbog čega je saobraćaj na pojedinim dionicama u potpunosti obustavljen, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Potpuna obustava saobraćaja zabilježena je na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, na lokalitetu Sokolovina, gdje je došlo do odrona. U prekidu je i saobraćaj na regionalnom putu Danilovgrad – Glava Zete, u mjestu Dobro Polje, zbog izlivanja rijeke Zete.

Na magistralnom putu Danilovgrad – Nikšić, u mjestu Orja Luka, saobraćaj je otežan usljed izlivanja vode na kolovoz. Zbog odrona, saobraćaj je u prekidu i na putu Kolašin – Berane preko tunela Klisura, kao i na dionici Danilovgrad – Ostrog, kod mjesta Kupinovo.

Iz AMSCG-a apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne putne pravce gdje god je to moguće.

Podsjećaju da je u periodu od 15. novembra 2025. do 1. aprila 2026. godine obavezna upotreba zimskih pneumatika na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove. Na ostalim dionicama, zimski pneumatici su obavezni kada na kolovozu ima snijega, leda ili poledice, a minimalna dubina šare mora biti četiri milimetra.

Osim vremenskih neprilika, vozačima dodatne poteškoće predstavljaju i brojni radovi na putevima. Na regionalnom putu R-29 Bar – Kamenički most – Krute, zbog rekonstrukcije, saobraćaj je obustavljen u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova, dok se radovi nastavljaju 12. januara 2026. godine.

Na regionalnom putu R-17 Čevo – Riječani saobraćaj je potpuno obustavljen od 8 do 14 časova zbog adaptacije puta, dok je na više dionica, uključujući put Petnjica – Bioča, magistralni put M-3 Plužine – Jasenovo Polje i prilazne saobraćajnice mostu Đurđevića Tara, režim saobraćaja izmijenjen na naizmjenično odvijanje jednom trakom.

Na auto-putu „Princeza Ksenija" vrši se povremeno zatvaranje po jedne saobraćajne trake u smjeru Veruša – Mateševo zbog redovnog održavanja, dok je u Podgorici, zbog izgradnje bulevara, i dalje obustavljen saobraćaj u Ulici Vojislavljevića.

Auto-moto savez Crne Gore podsjeća da je tehnička pomoć na putu dostupna 24 sata.