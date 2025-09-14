Velika količina materijala, stijene koje su jutros oko 7.30 ;asova pale na cestu iznad Obzovice, neće biti uklonjene onako kako je prvobitno javljeno, dodatni problem predstavlja ostatak stijene koji „visi“ iznad puta, prenosi RTV Cetinje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Rukovodilac sektora za održavanje puteva Ljubiša Lazović je za RTV Cetinje kazao da je glavni problem stijena koja je ostala iznad puta. On je kazao da se trenutno pikamerom razbijaju prilično tvrde stijene koje su pale na put, a da će se nakon toga pristupiti rješavanju problema sa stijenom iznad.

Prema njegovim riječima, nakon što se otvori prostor da pikamer može da manevriše u svim pravcima, pristupiće se izradi prilaza ka pomenutoj stijeni koja se nalazi desetak metara iznad puta.

Sve to može da potraje satima, neke nezvanične informacije govore i do sjutra ujutru, a niko sa sigurnošću ne može kazati kada će put Cetinje – Budva biti osposobljen za saobraćaj.

U svakom slučaju, dok se ne obezbijedi potpuna sigurnost za učesnike saobraćaja put će biti zatvoren.