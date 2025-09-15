Saobraćaj na putu Cetinje - Budva obustavljen je za sve kategorije vozila zbog većeg odrona u mjestu Obzovica.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Jutros je nastavljeno raščišćavanje terena, a prema riječima Predraga Vukšića, rukovodioca u sektoru održavanja Crnagoraputa, očekuje se da će put najvjerovatnije biti prohodan do kraja dana, prenosi Radio Cetinje.

“Na teren dolazi i glavni inspektor za državne puteve Ednand Abdić, koji će izvršiti procjenu bezbjednosti i donijeti odluku o puštanju saobraćaja”, kazao je Vukšić.

Dok se ne obezbijedi potpuna sigurnost za učesnike saobraćaja put će biti zatvoren.