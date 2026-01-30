Otkriveno kako je tekla akcija zapljene pet tona droge kod Kruševca. Sve je počelo prethodnog ljeta.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, ilustracija

U selu Konjuh kod Kruševca su u četvrtak 29. januara uhapšeni otac i sin - R.S. (68) i N.S. (40) koji su osumnjičeni da su koristili firmu "Rasadnik Florakom" kao paravan zarad uzgajanja i prodaje marihuane. Na njihovom imanju je otkriveno oko pet tona droge u velikoj akciji Uprave kriminalističke policije (UKP), a kako saznaju "Novosti", cijela akcija je počela još ljeta 2025. kada su u avgustu uhapšeni I.I. (48) iz Berana i M.S. (28) iz Beograda.

Takođe, pored njih, 24. januara ove godine je uhapšen i U.M. (28). Kod njega je droga pronađena u njegovoj garaži.

"Droga je bila uredno spakovana i pripremljena za dalju prodaju u zemljama Evropske Unije. Skladište ove kruševačke firme je služilo kao distributivni centar.

Sumnje su da je droga stigla iz Albanije preko Crne Gore i južne srpske pokrajine - Kosmeta. Pripadnici UKP su danonoćno i detaljno sklapali sve kockice i na kraju otkrili gdje se droga pakuje", otkriva izvor pomenutog lista.

Kako je počela akcija zaplene droge kod Kruševca?

Sve je počelo ljeta 2025. godine kada je su uhapšena dva dilera u Zemunu. Uhapšeni su tada I.I. i M.S, tada je policija veliku količinu narkotika u njihovim vozilima.